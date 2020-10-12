من جانبه، أكد مناتساكانيان على ضرورة وقف إطلاق النار وأهمية الدور الروسي في ذلك، مشيرا إلى أن يريفان مصرة على وضع آليات للتحقق من الالتزام بالهدنة في الإقليم .

وكان وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان قد وصلا إلى موسكو - في وقت سابق - بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمفاوضات بين الطرفين والتى استغرقت أكثر من 10 ساعات وانتهت بالتوصل إلى أربع نقاط لحل النزاع، بما في ذلك إعلان الجانبين وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية لتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين وتسليم جثامين القتلى، وذلك بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفق معاييرها.