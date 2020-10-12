وزير خارجية روسيا يؤكد رفع شكوى أرمينية ضد أذربيجان لمجموعة "مينسك"

كتب محمد عبد العظيم

أكد سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، أنه تم رفع شكوى أرمينية ضد أذربيجان لمجموعة "مينسك"، وذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأرمينى، والذى أكد أن القصف الأذربيجاني أجبر السكان على النزوح. ويلتقى وزير الخارجية الأرمينى زهراب مناتساكانيان، رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتباحث حول إقليم كاراباخ، والذى يشهد اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأرمينية، آنا نجداليان، إن وزير الخارجية الأرمينى سيلتقى فى إطار زيارته الرسمية إلى موسكو، رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويصل وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول الوضع في منطقة كاراباخ.