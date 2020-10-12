وزير خارجية العراق يعلن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لبغداد نهاية الشهر

كتب : أحمد جمعة

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اعتزام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، زيارة بغداد نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من الموضوعات، وتم التأكيد على العلاقات التاريخية والمشتركة، والتطرق لقضايا هامة وخاصة في مجال الكهرباء والغاز والعلاقات التجارية والتعاون الأمنى والعسكري بين القاهرة وبغداد.

وأضاف وزير الخارجية العراقي فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري أن القاهرة تلعب دورا رائدا عبر علاقاتها الإقليمية والدولية، موضحا أنه تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية.

وأشار حسين إلى أن زيارة مدبولي إلى بلاده سيتم خلالها تفعيل مذكرات التفاهم التى وقعت فى السابق وترجمتها على أرض الواقع، مؤكدا أنه تم التطرق لعدد من الملفات السياسية المرتبطة بالوضع الإقليمى والدولى.