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وزير النقل يكشف تفاصيل إنشاء القطار الكهربائى السريع

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:14 م
وزير النقل يكشف تفاصيل إنشاء القطار الكهربائى السريع وزير النقل الفريق كامل الوزير
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الكهربائى السريع لأول مرة يدخل مصر، حيث يعمل بالكهرباء ويبدأ القطار من منطقة العين السخنة وينتهى حاليا فى العلمين الجديدة، وهو ما يتم التخطيط له الآن، ويمر بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم القاهرة الجديدة ثم منطقة حلوان وطريق الصعيد ثم 6 أكتوبر والنوبرية ثم برج العرب.

وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن مسار القطار الكهربائى السريع سيكون 468 كيلو، موضحا أنه عندما تم عمل طرح عالمى لإنشاء القطار الكهربائى السريع تقدم 10 تحالفات دولية فاز منها تحالفان فقط، ثم وجدنا أن الاستعانة بتحالفات عالمية سيكون تكلفته باهظة للغاية، وقد يتكلف من 12 مليار دولار إلى 19 مليار دولار كى تسلم لنا تلك التحالفات العالمية القطار الكهربائى السريع.

وأوضح وزير النقل، أن تم عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان توجيه الرئيس السيسى واضح أننا من سنقوم بأنفسها بتصنيع هذا القطار الكهربائى السريع، وسننفذ المشروع بأنفسنا بالاستعانة بشركاتنا وخامات محلية والاستعانة باستشاريينا، وإذا احتجنا لتحالفات عالمية سيكون لتوريد أنظمة تحكم قوية وحديثة جدا حتى لا تحدث أى حوادث ويصل القطار فى موعده.


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