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وزير النقل يعلن التوقيع رسميًا على قرار إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:31 م
وزير النقل يعلن التوقيع رسميًا على قرار إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات الفريق كامل الوزير
كتب أحمد عرفة

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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن قرار إعفاء كبار السن ممن فوق الـ 70 عاما من رسوم وسائل المواصلات تم اتخاذه بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعى وبتصديق مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبعد هذا القرار كان لابد من معرفة أعداد التي ستأتى لنا من كبار السن وكيفية التخفيض وهل سيذهب كبار السن لشباك وسيجد التذكرة مخفضة.

وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on e الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى: اليوم مضيت القرار الوزاري قبل ما أنزل من مكتبى، وسيصل القرار لكل وسائل الموصلات، وسيحصل كبار السن على التذكرة بموجب بطاقة الرقم القومى لكل ما هو فوق 70 سنة، وسيتم البدء بالقطارات والمترو.

وتابع الفريق كامل الوزير: سيتم تباعا الإعفاء من رسوم وسائل المواصلات لبقية الوسائل مثل القطار الكهربائى والسريع والأتوبيسات.

 

 

 

 

 


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