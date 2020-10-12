وزير الرى يناقش صور الأقمار الصناعية للتركيب المحصولى الصيفى ومناطق زراعة الموز

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط لعرض حصر التركيب المحصولى الصيفى و مناطق زراعات الموز باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الاقمار الصناعية.



وأوضحت سيد أنه يتم متابعة الزراعات من خلال صور الأقمار الصناعية بصفة دورية طوال فترة الموسم الصيفى لتحديد أى مساحات مزروعة خارج الزمام المقرر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى وضعتلترشيد استهلاك مياه الرى لمواجهة العجز في تلبية الاحتياجات المائية والبالغ 30 مليار متر مكعب، وذلك عبر التوسع فى سياسات توعية المزارعين ببرامج ترشيد استهلاك المياه للحد من العجز المائي وحل مشاكل الاختناقات في نهايات الترع وتحسين خواص ابتربة وزيادة انتاجية المحاصيل.



وتعتمد الخطة على 3 آليات للترشيد منها مراجعة التركيب المحصولى للزراعة المصرية بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة، والاعتماد على الارشاد المائى والزراعى لتوعية المزارعين بمخاطر التوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخاصة محاصيل الأرز وقصب السكر والموز والتوجه نحو الزراعات الأقل استهلاكا للمياه والأعلى من ناحية القيمة الغذائية بالاصافة الي التوعية باهمية ترشيد الاستهلاك المياه لمواجهة زيادة التحديات المائية.