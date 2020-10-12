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وزير الخارجية يكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثى بين مصر والعراق والأردن غدا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:40 م
وزير الخارجية يكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثى بين مصر والعراق والأردن غدا شكرى والوفد العراقى
كتبت: أحمد جمعة

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قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الاجتماعات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن غدا، تأتى لتعزيز وتفعيل مجالات التعاون، بين الدول الثلاث، وتذليل أي عقبات تعرقل الانطلاق في هذه الاجتماعات.
 
أكد شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره العراقى أنه تم الاتفاق خلال اللجنة العليا الأخيرة بين الدول الثلاث فى الأردن على تفعيل ما يخدم مصالح البلدان الثلاثة، موضحا أنه سيتم التطرق لعدد من القضايا التى تخص المنطقة والتحديات التى تواجه الدول الثلاث، واستمرار التنسيق بين الدول الثلاث فى إطار العمل المشترك.
 
وشدد شكري على وجود علاقات مشتركة مع العراق لتعزيز التعاون في التضامن العربى والدفاع عن المصالح العربية المشتركة، مشيرا لوجود تحديات مشتركة تواجه العراق واستعداد مصر لدعم حكومة بغداد للحفاظ على سيادة ووحدة العراق وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى تطلع مصر لمزيد من التواصل بين الجانبين.
 
وكشف شكرى عن عقد اللجنة العراقية المشتركة في بغداد في نهاية الشهر الجارى، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، موضحا أنه تم تناول التطورات الإقليمية في سوريا وليبيا والضغوط والتحديات بسبب نفاذ دول إقليمية على الساحة العربية، والتطرف لجهود مكافحة الإرهاب فى العراق للقضاء على تنظيم داعش وهو ما يصب في مصلحة المنطقة بصفة عامة.

 


سامح شكرى

الوفد العراقى

مصر والعراق

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