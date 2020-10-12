وزير الخارجية يكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثى بين مصر والعراق والأردن غدا

كتبت: أحمد جمعة

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الاجتماعات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن غدا، تأتى لتعزيز وتفعيل مجالات التعاون، بين الدول الثلاث، وتذليل أي عقبات تعرقل الانطلاق في هذه الاجتماعات.

أكد شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره العراقى أنه تم الاتفاق خلال اللجنة العليا الأخيرة بين الدول الثلاث فى الأردن على تفعيل ما يخدم مصالح البلدان الثلاثة، موضحا أنه سيتم التطرق لعدد من القضايا التى تخص المنطقة والتحديات التى تواجه الدول الثلاث، واستمرار التنسيق بين الدول الثلاث فى إطار العمل المشترك.