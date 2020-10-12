اليوم السابع
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وزير الخارجية المغربى يكشف مصير قطع علاقات بلاده مع إيران

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:31 م
وزير الخارجية المغربى يكشف مصير قطع علاقات بلاده مع إيران وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
كتب مصطفى عنبر

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قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن علاقات بلاده مع إيران ستبقى على حالها، في ضوء استمرار تهديدات طهران لاستقرار البلاد، وأوضح بوريطة في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" ضمن برنامج "مع جيزال"، أن سياسة المغرب الخارجية التي أعلن عنها العاهل المغربي محمد السادس في عام 2018، تقوم على "الوضوح" و"الطموح"، والشفافية مع أي دولة.

 

وأضاف المسؤول المغربي أن العلاقات المقطوعة مع إيران ستظل على حالها لحين إثبات طهران عكس ما هو واضح من دعم لانفصاليين، ومساس بأمن الدولة.

 

من جهة أخرى ، نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

ونشر العثماني تدوينة على "فيسبوك"، كتب فيها "نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إصابتي بفيروس كورونا، وهو خبر لا أساس له من الصحة، ولله الحمد".

 

وأضاف: "حفظكم الله من سائر الأمراض، ورزق الشفاء لمرضانا ورحم موتانا جميعا، آمين".


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