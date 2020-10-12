وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة تضم 16 قيادة محلية

كتب على عبد الرحمن

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بمحافظات جنوب سيناء والسويس ومطروح والجيزة وكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والغربية وأسوان والقليوبية والقاهرة.



فى سياق متصل كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر قرارًا بتكليف ياسر محمد سامى سالم، للعمل رئيساً لحى العجوزة نقلا من رئيس مركز ومدينة كرداسة وتكليف محمد عبد الحميد سيد محمود للعمل رئيساً لمركز ومدينة كرداسة نقلا من رئيس مركز ومدينة أوسيم، وفرج عبد العاطى زكى للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أوسيم، وذلك استكمالاً للخطة التى تنفذها محافظة الجيزة دوريًا لرفع كفاءة الأداء بالأحياء والمراكز والمدن.

وأكد راشد أن التغيرات الدورية التى يتم إجراؤها بكافة الوحدات المحلية بهدف رفع كفاءة الأداء بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين مؤكداً أن من أولويات عمل الجهاز التنفيذى بالمحافظة هو تسهيل سبل المعيشة للمواطنين من رفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات ورصف وتطوير الطرق والمحاور ومواجهة مخالفات البناء والاستجابة لشكاوى المواطنين.