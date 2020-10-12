وزير التعليم يوضح تفاصيل تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومة الأمريكية

كتب ـ محمود طه حسين

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة توضيحية نهائية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الامريكية بخصوص تنسيق القبول بالجامعات على النحو التالى.



١) التوصيات المرفقة في الصورة هي ما تم التوافق عليه مع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق بما في ذلك موضوع ال science في ACT I.



٢) لقد نشرنا هذه التوصيات يوم 3 سبتمبر ولم نغيرها وإنما جدل مواقع التواصل يصنع المشاكل من لا شىء.



٣) تم التوافق بين وزارتي التعليم على امكانية "الماتشينج" "لهذا العام فقط" بين الشهادات مثل (SAT I+ACT II) او (ACT I + EST II) وهكذا.



٤) لا يجوز الماتشينج على مستوى المواد بين الشهادات أي اختيار الدرجة الاعلى من شهادات مختلفة.



٥) لا تعتمد (تختم) الوزارة شهادات ال SAT "تاريخيا" وإنما يتم إرسالها للتعليم العالي أو الجامعات من جهة الاعتماد (وهي ال college board) ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بهذا.



٦) بنفس المنطق، لا تعتمد الوزارة شهادات الـ ACT للطلبة في الخارج ولكن يجب على مؤسسة الـ ACT الدولية إرسال هذه النتائج الى التعليم العالي مباشرة أو الجامعات.



٧) تعتمد وزارة التربية والتعليم شهادة الـ EST لأنها شهادتنا ونحن الجهة المانحة ونرسلها للتعليم العالي والجامعات.



٨) الوزارة لا تدرس المناهج الامريكية وقد صممت هذا الامتحان (EST) لمساعدة طلابنا في فترة الجائحة وبالتالي أرجو أن لا تطلبوا من الوزارة تدريب على هذه الامتحانات لأن هذا من شأن المدارس الأمريكية وليس وزارة التعليم المصرية.



٩) سوف ننشر الجدول المستقبلي لامتحانات الشهادة المصرية (EST) في المستقبل القريب ان شاء الله.









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