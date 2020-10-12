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وزير التعليم عن العام الدراسى الجديد: قدمنا حلولًا خارج الصندوق لـ23 مليون طالب

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:12 م
وزير التعليم عن العام الدراسى الجديد: قدمنا حلولًا خارج الصندوق لـ23 مليون طالب طارق شوقى
كتب محسن البديوى

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كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، آخر استعدادات وخطة الوزارة للعام الدراسى الجديد في ظل جائحة كورونا.
 
وقال شوقى، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة "ON": "نستقبل عام جديد فى ظل جائحة كورونا التي ما زالت موجودة حتى الآن، وخطتنا الحالية للتعامل مع كورونا، ولكن ليس فقط للتطوير، بل للحفاظ على أولادنا وإدارة العام الدراسى، حيث يصل عدد طلاب هذا العام لـ 23 مليون طالب".


وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة قدمت حلول خارج الصندوق، وحلول ترضي جميع الطلاب.
 
 

وزير التربيه والتعليم

طارق شوقى

التعليم

المدارس

اخبار التعليم

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