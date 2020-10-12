وزير التعليم ساخرا من تقنين الدروس الخصوصية:نقفل المدارس ونوفر الفلوس بقى

كتب محسن البديوى

علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على سؤال الإعلامية لميس الحديدى، حول إمكانية تقنين مراكز الدروس الخصوصية، قائلًا:"السناتر لو بديل عن منظومة التعليم يبقى الوزارة توفر فلوسها وتقفل مدارسها.. الناس اشتكت من وجود الدروس الخصوصية، والآن العكس، فلماذا؟".

وقال وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، إن مراكز الدروس الخصوصية لا تنتمى لمنظومة التربية والتعليم، وبلا أساسيات أو "CV".

وواصل:" شيء مؤلم أن نجد طلاب يذهبون للسناتر.. نقدم هذا العام أكبر حجم من الخدمات بأشكال مختلفة من أول حصص التلفزيون ببلاش، ومجموعات التقوية بالمدارس لا تقارن بالمراكز الخصوصية لأن معلمينا تحت الرقابة وحركة المال محكومة والوزارة مسئولة فنيًا وصحيًا".

وأوضح أن ما يحدث فى الدروس الخصوصية "مش تعليم"، فالتعليم ليس تحفيظ الطلاب المناهج بهذا الشكل، ونسعى للانتقال إلى ثقافة التعلم، وهذا ما يتم ممارسته فى القنوات ومجموعات التقوية، أما الدروس الخصوصية تلغى قدرات الطلاب، وهذا يخالف استراتيجية التعليم الجديدة.