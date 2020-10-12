وزير البترول الأسبق: شركة اينى شريك استراتيجى لقطاع الطاقة فى مصر

كتب-أحمد صلاح العزب

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن شركة ايني شريك استراتيجي لقطاع الطاقة في مصر، وكانت أول شركاتها في مصر هي شركة بترول بلاعيم، واستطاعت أنها تكون اول من يعمل في منطقة الدلتا، واكتشاف الغاز في حقول بور فؤاد ، واكتشاف حقل ظهر .

وأضاف المهندس أسامة كمال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الشركة تمهد لاكتشاف كبير في منطقة المتوسط، حيث أنها تمثل قوة كبيرة للدولة المصرية في منتدى غاز المتوسط.

وأشار كمال إلى أن عملية البحث والاستكشاف مكلفة جداً، لافتاً إلى أن اكتشافات حقل زهر كان بتكلفة وصلت إلى 14 مليار دولار، ولا تتحمل خزينة الدولة منهم قرش واحد، حتى إذا حدث مخاطر مادية يتحملها دائما الشريك الأجنبي.

وأوضح أن الأرقام تؤثر على اسهم الشركات الأجنبية في البورصة، مشيرا إلى أننا وصلنا إلى 7,2 مليار قدم مكعب في اليوم.