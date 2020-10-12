وزير البترول الأسبق: شركة اينى شريك استراتيجى لقطاع الطاقة فى مصر

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن شركة ايني شريك استراتيجي لقطاع الطاقة في مصر، وكانت أول شركاتها في مصر هي شركة بترول بلاعيم، واستطاعت أنها تكون اول من يعمل في منطقة الدلتا، واكتشاف الغاز في حقول بور فؤاد ، واكتشاف حقل ظهر .
وأضاف المهندس أسامة كمال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الشركة تمهد لاكتشاف كبير في منطقة المتوسط، حيث أنها تمثل قوة كبيرة للدولة المصرية في منتدى غاز المتوسط.
وأشار كمال إلى أن عملية البحث والاستكشاف مكلفة جداً، لافتاً إلى أن اكتشافات حقل زهر كان بتكلفة وصلت إلى 14 مليار دولار، ولا تتحمل خزينة الدولة منهم قرش واحد، حتى إذا حدث مخاطر مادية يتحملها دائما الشريك الأجنبي.
وأوضح أن الأرقام تؤثر على اسهم الشركات الأجنبية في البورصة، مشيرا إلى أننا وصلنا إلى 7,2 مليار قدم مكعب في اليوم.
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