وزير الاتصالات يؤكد إتاحة تطبيقات منصة مصر الرقمية على الهواتف المحمولة قريبا

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه منذ إطلاق البث التجريبي لخدمات الرقمنة ونجد إقبال من المواطنين عليها، مشيراً إلى أنه هناك العديد من مكاتب البريد التي ستقدم الخدمة لمن لا يريدون التعامل بشكل مباشر مع الرقمنة.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء حريص على متابعة كافة خدمات منصة مصر الرقمية، كما أن المنصة الرقيمة خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي.

وتابع وزير الاتصالات، أن تطبيقات منصة مصر الرقمية ستكون متاحة على الهواتف المحمولة قريباً، رقم قومي لكل عقار لحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة، والمشروع في بدايته لأنه هناك وزارات كثيرة في الدولة متشبعة في منظومة تراخيص البناء وتعمل فيها الكثير من الهيئات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض "منصة مصر الرقمية" فى صورتها الحالية misr.gov.eg والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية.

وثمن رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الجهود التي تضافرت لإنتاج هذا المخرج الرقمي المميز، الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجياً من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، ذلك فضلاً عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني والتي تحقق الشمول المالي، هذا إلى جانب تخفيض زمن أداء الخدمة الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة وهو أساس كل خطة مستقبلية.