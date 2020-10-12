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وزيرة التضامن تؤكد تخطى الدعم النقدى للمواطنين لـ300 مليار جنيه سنويا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:28 م
وزيرة التضامن تؤكد تخطى الدعم النقدى للمواطنين لـ300 مليار جنيه سنويا الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب محمد عبد المجيد

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قالت الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 5 ملايين أسرة تستفيد من برامج وزارة التضامن، بما يعادل 27 مليون مواطن بالإضافة إلى أصحاب التأمينات والمعاشات، ويستفيد من الأقراض أكثر من 240 ألف أسرة، والتدخلات الفورية للأسر المستحقة تشمل 4.5 مليون أسرة أي ما يقرب من ثلث الشعب، بجانب الجزء الخاص بالرعاية كالمسنن وأصحاب الإعاقة والذي يبلغ عددهم 10 ملايين مواطن، لافتة إلى إن الوزارة تدخلت فى الصحة أيضا عن طريق علاج السرطان وغسيل الكلي وغرف العناية المركزة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقاء تليفزيونى اليوم الإثنين، ببرنامج بالورقة والقلم، الذى يقدمه الإعلامي نشأت الديهى على فضائية "ten"، الوزارة تغطي أكثر من 60% من السكان الفقراء الذين يعانوا من أمراض مزمنة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، فالتضامن تخدم أكثر من نصف الشعب".

وأكدت الدكتورة نيفين قباج، أن برامج الحماية الاجتماعية تكلف الدولة 300 مليار جنيه سنويا، بخلاف التأمينات والمعاشات "في ملف الدعم النقدي فقط 18.5 مليار جنيه بعد أن كانت في 3.6 مليار جنيه، في 2014 وإجمالي تدخلات الحماية الاجتماعية سنويا يزيد عن 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى 240 مليار جنيه للمعاشات، وجرت إضافة 35 مليارا بعد قرار العلاوات الخمسة لنتخطى الـ300 مليار جنيه سنويا".

وتابعت: "ما نفعله هذا العام ضم جميع ما يقدم للمواطن من خلال بيانتهم.. فمنظومة الحماية الاجتماعية الموحدة عبارة عن قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين، وهذا جزء من حوكمت البيانات"، لافتة إلى أن جميع المناطق الجغرافية غير منسية ويتم تغطيتها.
 

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