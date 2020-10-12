وزيرة التجارة والصناعة: تحويل السيارات للعمل بالغاز منظومة متكاملة

كتب إبراهيم سعيد - أحمد عرفة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم تدشين العلامة التجارية المصرية خلال الدورة المقبلة لمعرض تراثنا بعد 3 شهور، لافتة إلى أن الإقبال الكبير فى الدورة الثانية لمعرض تراثنا نتاج جهود دعائية .

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن عدد من السفراء وممثلي الهيئات والجهات الدولية زاروا معرض تراثنا، موضحة أن الأسعار في معرض تراثنا بثلث ثمن السلع فى الخارج وهامش الربح قليل.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: نقدم المساعدة والعون لأصحاب المشروعات من البداية الإنتاج وحتى التسويق، مستطردة: نهدف لتوفير فرص عمل ودعم الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت نيفين جامع، إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز منظومة متكاملة وتم تخصيص مليار و200 مليون جنيه له، متابعة: نتعاون مع عدة وزارات لإحلال وتجديد السيارات القديمة، ومؤكدة أن الفتيات أكثر حرصا على إقامة المشروعات الصغيرة والعمل في الحرف اليدوية.