وزيرة التجارة: نقدم تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر التمويل الميسر

كتب إبراهيم سعيد - أحمد عرفة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن جهاز التنمية المشروعات يقدم الدعم والتمويل في كافة المجالات، موضحة أن المشروعات الصغيرة هدفها المساعدة في تحقيق التنمية .

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن المشروعات الصغيرة توفر مصدر دخل ثابت للأسر المصرية، لافتة إلى أن المنظومة الدولة اختلفت كثيرا وهناك توجه لدعم المنتجين.

وتابعت نيفين جامع: نقدم حلول لأصحاب المشروعات الصغيرة المتعثرين والإجراءات الميسرة هدفها مساعدة المنتجين، ونقدم تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر التمويل الميسر ونقوم بحل مشكلاتهم مع البنوك.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن فيروس كورونا لم يوثر على الحركة الإنتاجية في المصانع لكن هناك بعض التداعيات السلبية .