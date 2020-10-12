اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التجارة: نقدم تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر التمويل الميسر

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:30 ص
وزيرة التجارة: نقدم تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر التمويل الميسر نيفين جامع
كتب إبراهيم سعيد - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن جهاز التنمية المشروعات يقدم الدعم والتمويل في كافة المجالات، موضحة أن المشروعات الصغيرة هدفها المساعدة في تحقيق التنمية .
 
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن المشروعات الصغيرة توفر مصدر دخل ثابت للأسر المصرية، لافتة إلى أن المنظومة الدولة اختلفت كثيرا وهناك توجه لدعم المنتجين.
 
وتابعت نيفين جامع: نقدم حلول لأصحاب المشروعات الصغيرة المتعثرين والإجراءات الميسرة هدفها مساعدة المنتجين، ونقدم تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر التمويل الميسر ونقوم بحل مشكلاتهم مع البنوك.
 
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن فيروس كورونا لم يوثر على الحركة الإنتاجية في المصانع لكن هناك بعض التداعيات السلبية .
 
 

نيفين جامع

وزيره التجاره والصناعه

تنميه المشروعات

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة