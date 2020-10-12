وزارة الصحة تضع روشتة للوقاية من سكر الحمل.. إنفوجراف

كتب محمد سعودي

سلطت وزارة الصحة والسكان، الضوء على سكر الحمل وكيفية الوقاية منه، في إنفوجراف جديد، أكدت فيه أن الإصابة بسكر الحمل يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل.



وأوضح الإنفوجراف، أن سكر الحمل قد يعرض الجنين لزيادة الوزن المفرط عادة ما يختفي سكر الحمل بعد ولادة الطفل، وللوقاية منه "حافظي على فقدان الوزن الزائد ومارسي النشاط البدني بانتظام وذلك قبل التخطيط للحمل".

الإصابة بسكر الحمل يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل ..

ننصحك بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف على الأمراض المزمنة وسرطان الثدي والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة 🙏 pic.twitter.com/8OSZ4bIfHa — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 12, 2020

وأضاف: "سكر الحمل عادة لا توجد له أعراض، ومن الضروري إجراء تحليل لمعدل السكر في الدم مبكرا أثناء الحمل، كما أن 50% من السيدات اللاتي تعرضن للإصابة بسكر الحمل يصبن بداء السكر من النوع الثاني، إضافة إلى أن سكر الحمل من الممكن أن يظهر للسيدات الحوامل غير المصابات بداء السكر".



انفوجراف

يشار إلى أن سكري الحمل هو مرض السكري الذي يحدث عند النساء الحوامل، وتشمل عوامل الخطر المؤدية للإصابة: البدانة والتاريخ من سكر الحمل في الحمل السابق، والتاريخ العائلي من داء السكري من النوع 2، ووجود مقدمات السكري.



ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MedicineNet”، لا توجد عادةً علامات أو أعراض ملحوظة مرتبطة بداء السكري الحملي.



ويمكن أن يتسبب سكري الحمل في جعل الجنين أكبر من الطبيعي، وقد يكون ولادة الطفل أكثر تعقيدًا نتيجة لذلك، كما أن الطفل معرض لخطر الإصابة بانخفاض مستوى الجلوكوز في الدم (نقص السكر في الدم) فور الولادة.



اتباع خطة التغذية هو العلاج النموذجي لسكري الحمل، حيث يساعد الحفاظ على وزن صحي واتباع خطة طعام صحية على المساعدة في منع أو تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل.



وتزيد مخاطر الإصابة بالنوع 2 من داء السكري بعد الحمل لدى النساء المصابات بسكري الحمل.