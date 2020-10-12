والده رفض ارتباطه بحبيبته.. نقاش ينتحر شنقا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

انتحر نقاش داخل غرفة نومه شنقا، بسبب مروره بحالة نفسية لرفض والده الارتباط من حبيبته بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارا من الرائد مصطفى سلامة رئيس مباحث مركز القصاصين، بوجود بلاغ بوجود متوفى مشنوقا داخل شقته بمركز القصاصين.

على الفور ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة " م. أ .ع " 19 عام نقاش ، بكامل ملابسه ، وبمناظرة الجثة تبين وجود حز حول الرقبة وعدم وجود أية إصابات ظاهرية.

وبسؤال والديه قررت والدته أنه أثناء دخولها غرفة نجلها المتوفى فوجئت به معلقا فى مروحة سقف الغرفة بواسطة ملاية سرير قماش فقامت على الفور بمعاونة شقيقه بإنزاله ومحاولة إسعافه ، إلا أنه قد فارق الحياة .

وأكدت أنه كان يمر بأزمة نفسية بسبب رفض والده إتمام خطبته على إحدى الفتيات التى تربطه بها علاقة عاطفية ، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بوفاته .

أكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية سوى آثار خنق حول الرقبة وكسر فى عظام الحنجرة .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.