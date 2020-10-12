هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 13 سفينة آخر 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط، حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 1 سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23548 طنا تشمل 7413 طن يوريا و85 طن فوسفات و50 طن رمل و16000 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29643 طنا تضم 1640 طن قمح و7377 طن خردة و921 طن ابلاكاش و1073 طن خشب زان و6918 طن ذرة و10000 طن كسب صويا و1714 طن حديد. ‎

كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 574 حاوية مكافئة تشمل خضروات (بامية و ملوخية وبطاطا وبطاطس) وحاصلات زراعية (بصل وشمر) وفواكة (رمان وفراولة ومانجو) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وهولندا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1218 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81673 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77864 طنا. كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1288 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3172 شاحنة منها 655 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34399 من البضائع العامة.