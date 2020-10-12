هيئة الرعاية الصحية تؤكد تقديم أعلى مستوى من الخدمة بالتأمين الصحى الشامل

ترأس الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماع المجلس التنفيذى للهيئة نيابة عن د. أحمد السبكي، "رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان"، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال تهدف لبناء المنظومة الصحية والعلاجية على أسس قوية ومتينة تسهم فى تعزيز صحة الفرد والمجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة فى ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.



واستهل د. أمير التلوانى الاجتماع بالترحيب بجميع الأعضاء من المجلس التنفيذى، وشكرهم على ما يبذلونه من أداء وجهود متميزة فى العمل تعبر عن رغبتهم الصادقة فى إنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وتحقيق التغطية الصحية الشاملة حلم كل المصريين.



فيما ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من تكليفات وتوصيات صادرة عن الاجتماع السابق للمجلس، والتى شملت الانتهاء من الملف الطبى الموحد لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، واستكمال حزم الخدمات العلاجية والتشخيصية فى المنظومة، ووضع خطة للمنشآت الصحية تؤهلها التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للحصول على الاعتماد والجودة بما يسهم فى تقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة للمواطن المصري، فيما جرى عرض 5 عروض تقديمية عن إنجازات قطاعات وإدارات الهيئة والتى تناولت الخطط والرؤى المستقبلية خلال المرحلة المقبلة.



وأشارت الدكتورة مروة أغا "مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية"، إلى أهداف الإدارة والتى تتمثل فى اختيار القوى البشرية الكفء، وإدارة مستوى أداء العاملين وتطوير وتنمية المواهب وخلق ثقافة الشعور بالولاء والانتماء إلى الهيئة، لافتة إلى البرامج التدريبية لإعداد القادة والتى تتم بهدف تأهيلهم لإدارة الوحدات المعتمدة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يعكس تقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة للمواطنين، مما يزيد من ثقتهم فى منظومة التأمين الصحى الشامل، ويحقق رضاء المنتفعين من المنظومة.



فيما استعرض د. جمال رطبة "المستشار المالى للهيئة"، آلية تحصيل المطالبات وتوفير الموارد المالية، إضافة إلى آلية جمع المساهمات، بما يضمن حوكمة الصرف داخل منظومة إلكترونية مميكنة تضمن ضبط حركة الموارد المالية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية.



كما استعرضت د. روفانا على "المشرف العام على إدارة التسويق والسياحة العلاجية بالهيئة"، الإنجاز التسويقى لخدمات الهيئة والمنشآت التابعة لها وإبراز الخدمات الطبية المستحدثة، لافتة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية داخل المستشفيات والذى يسهم بشكل مباشر فى تبادل الخبرات بين الهيئة والخبراء اللذين تستضيفهم الهيئة بشكل مستمر للوصول إلى المستوى الطبى اللائق بالمواطن البورسعيدى، وأشارت إلى تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة، والذى يسهم بدوره فى وضع الهيئة فى مكانة متميزة بما يعكس تقديم خدمة طبية تنافسية مميزة تليق بمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل .



كذلك استعرض الدكتور محمد عبد الله "القائم بتيسير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية"، والدكتور هيثم عزات "القائم بتيسير أعمال مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية والعلاجية"، رؤية الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والتى ترتكز على أن تكون مستشفيات الهيئة من أهم وأكبر الصروح الطبية فى توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع الفئات، متطلعين أن تصبح مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية "قبلة الطب" فى مصر، وأشار إلى التدريب المستمر لفرق التمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وفقًا لآخر المستجدات العلمية والممارسات العالمية، فضلًا عن التعاقد مع الاستشاريين والأساتذة الجامعيين فى مختلف التخصصات الطبية للعمل داخل مستشفيات هيئة الرعاية ببورسعيد.



ولفت "د.محمد عبدالله" إلى توحيد ملف التسجيل الطبى لمنتفعى بورسعيد، مشيرًا إلى إتاحة مخزن لصرف المستلزمات الطبية على مدار 24 ساعة داخل كل مستشفى من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بما يضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفياتنا.



فيما عرضت الدكتورة رضوى إمام "المشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية الصحية"، أهم إنجازات الإدارة؛ والتى شملت التغطية الإعلامية لأنشطة وفعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحملات التوعية الصحية التى من شأنها رفع الوعى المجتمعى بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، المبادرات الصحية التى استهدفت منتفعى منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، فضلًا عن أهم وأبرز الفيديوهات والبوستات التوعوية للوقاية من الأمراض المزمنة والتى تم إطلاقها بالتزامن مع الأيام الصحية الدولية، لافتة أنه بالتزامن مع اليوم العالمى للقلب تم إطلاق حملة "انزل اطمن" لإجراء الفحص الطبى الشامل لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، لافتة إلى الخطط المستقبلية التى تتبانها الهيئة والتى تسهم فى تحقيق التواصل والتفاعل المجتمعى بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومكونات البيئة المصرية بشكل عام والإعلامية بشكل خاص.



وأكدت الهيئة حرصها الدائم على التطوير المستمر واتباع الأسس العلمية فى التخطيط الإستراتيجى لإدارة المؤسسات الحكومية، مع الاعتماد على مفردات الميكنة والتحول الرقمى فى تطوير وإدارة المنشآت الطبية التابعة للهيئة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030، والتى تضمن توفير خدمة صحية بأعلى جودة لكل المواطنين تتسم بالإتاحة والتميز والجودة.



وفى سياق متصل، أكد الدكتور أحمد السبكى "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان"، أهمية انعقاد هذه الاجتماعات الدورية، وذلك من أجل الاتفاق على موضوعات معينة أو مناقشة قضايا محددة أو اعتماد قرارات إدارية، مشيرًا إلى أنها الوسيلة التى يمكن من خلالها التواصل بين مجموعات العمل المختلفة لعرض إنجازات العمل، وكذلك إزالة المعوقات التى تمثل تحديات للهيئة وإيجاد أفضل حلول لها، فضلًا عن طرح الرؤى المستقبلية التى تسهم فى إنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى سيمثل نقلة نوعية للقطاع الصحى فى مصر.