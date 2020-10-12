هل يمكن حدوث الحمل مع متلازمة تكيس المبايض؟ اعرفى الإجابة

كتبت هند عادل

متلازمة تكيس المبايض هي حالة شائعة من الاضطرابات الهرمونية التي تحدث عند الإناث في سن الإنجاب، هناك أيضًا العديد من الخرافات حول هذه المتلازمة إذا تُركت الحالة دون علاج فقد تزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان بطانة الرحم .

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS هناك أساطير حول متلازمة المبيض المتعدد التكيسات

الخرافة الأولى: إنقاص الوزن يمكن أن "يعالج" متلازمة تكيس المبايض



الحقيقة: بينما يُنصح دائمًا بالتمارين الرياضية للحفاظ على لياقتك وعيش حياة صحية ، لكن لا يوجد علاج لمتلازمة تكيس المبايض يمكن أن تؤدي السمنة إلى تفاقم الخلل الهرموني في الجسم ، لذلك يوصى بالحفاظ على نظام غذائي صحي وخطة ممارسة الرياضة.ستعمل تغييرات نمط الحياة هذه على تحسين استخدام الأنسولين في الجسم ، وبالتالي تنظيم مستويات الهرمون بشكل أفضل يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين الإباضة ، ومع ذلك ، فهو ليس علاجًا لمتلازمة تكيس المبايض.

الخرافة الثانية: النساء المصابات بتكيسات المبيض لا يمكن أن يحملن





الحقيقة: يمكن أن تواجه النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض صعوبة في إنجاب طفل بسبب التبويض غير المنتظم والاختلالات الهرمونية، ولكن مع العلاج المناسب والتوجيه من متخصصي الخصوبة يمكن أن يصبح ذلك ممكنًا هناك العديد من علاجات الخصوبة والأدوية وحتى تقنيات المساعدة على الإنجاب مثل التلقيح الاصطناعي التي يمكن أن تساعد النساء المصابات بتكيسات المبيض في الحمل.

الخرافة الثالثة: عدم انتظام الدورة الشهرية يعني متلازمة تكيس المبايض



الحقيقة: يختلف جسم الإنسان وعمله من شخص لآخر عادة ما تكون الدورة الشهرية للنساء من 21 إلى 35 يومًا يمكن أن تكون هناك أسباب متعددة لعدم انتظام الدورة الشهرية مثل اتباع نظام غذائي شديد ، والأورام الليفية الرحمية ، واضطرابات الغدة الدرقية ، وأمراض التهاب الحوض ، والتغيرات الهرمونية في الجسم وحتى الإجهاد إذا كانت دورتك الشهرية أقل من 21 يومًا أو أكثر من 35 ، يجب عليك استشارة طبيبك لمعرفة المزيد عن السبب ، وإذا لزم الأمر ، خطة العلاج.

الخرافة الرابعة: يجب على المرأة المصابة بمتلازمة تكيس المبايض تناول حبوب منع الحمل



الحقيقة: يوصى عادةً باستخدام حبوب منع الحمل للحد من اضطرابات الدورة الشهرية التي تحدث بسبب متلازمة تكيس المبايض ومع ذلك ، هناك نساء يرغبن في الحمل ، والنساء اللاتي لا يفضلن تناول موانع الحمل ، يُنصح بتبني إجراءات نمط حياة صحي بشكل شامل للحفاظ على هرموناتهن على المدى الطويل.