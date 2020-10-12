نيابة قليوب تأمر بحبس عاطل لاتهامه بقتل تاجر خردة بسبب خلافات مالية

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة قليوب حبس عاطل، لاتهامه بقتل تاجر خردة بسبب خلافات مالية بينهما 4 أيام على زمة التحقيقات، وطلبت النيابة ضبط وإحضار متهم ثانى فى الواقعة، وإرسال الأداة المستخدمة للمعمل الجنائى، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات والواقعة.

كان رجال مباحث مديرية أمن القليوبية، تمكنوا من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة بائع بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.

على الفور، انتقل رجال الأمن فتبين للواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، أن المتوفى "بائع خردة" مُقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وبالفحص تبين أن الجثة بها جرح طعنى.

وبسؤال شهود الواقعة، أقروا بأنه أثناء سير المجنى عليه بالطريق توقفت مركبة "توك توك" بجواره وترجل منها شخص مجهول، وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها ذلك الشخص بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض، فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب صحبة قائد مركبة "التوك توك".

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين مُقيمان بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.

وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة أسفل مسكن المتهم الثانى، وكذا السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.