"نقابية الحديد والصلب " تحدد 8 ملاحظات على لائحة الموارد البشرية الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

‫أعربت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب ، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن رفضها لمسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، التى أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات للنظر فيها تمهيدا لصياغتها و إقرارها.

وقالت اللجنة ، إن اللائحة تضم العديد من السلبيات الأمر الذى يتحتم معه تحديدا وجود توافق حقيقي بين جميع أطراف العمل ،، وذكرت اللجنة 8 ملاحظات جاءت على النحو التالى .

1- إذا كانت الوزارة تتجه في الفترة الراهنة للإهتمام بالعنصر البشري فلابد من أن يصاحب ذلك خطة التطوير والتحديث وهو ما لم يتحقق للشركة.

2- تضمنت المسودة ربط الحوافز والإثابة في الأرباح التي تحققها الشركة وهذا يؤثر بالسلب على حقوق العمال وانتقاص من رواتبهم الشهرية .

3- تضمنت المسودة أيضا التزام كافة الشركات بالاشتراك في النظام الاجباري للتأمين الصحي دون النظر إلى طبيعة عمل الشركات.

4- تضمنت المسودة مخالفة العديد من مواد قانون العمل الموحد وقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .

5- لم تتضمن المسودة جدول الأجور و الوظائف مرفق بها .

6- تضمنت المسودة الانتقاص من حقوق المرأة العاملة عند الولادة ،وإجازة رعاية الطفل .

7- تضمنت المسودة زيادة ساعات العمل الأسبوعية من 42 ساعة في الأسبوع إلى 48 ساعة في الأسبوع ،مخالفة في ذلك قوانين العمل الدولية .

8- تضمنت المسودة تحديد النسب الثابتة التى لا يجوز النزول عنها بخصوص تحديد مستويات الكفاءة ‏للعامل ،بحيث لا تتعدى نسبة 15% من إجمالي عدد العاملين عند التقييم العام لمرتبة ممتاز أو جيد جدا.