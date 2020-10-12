اليوم السابع
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"نقابية الحديد والصلب " تحدد 8 ملاحظات على لائحة الموارد البشرية الجديدة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:03 ص
"نقابية الحديد والصلب " تحدد 8 ملاحظات على لائحة الموارد البشرية الجديدة شركة الحديد والصلب بحلوان - ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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‫أعربت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب ، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن رفضها لمسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، التى أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات للنظر فيها تمهيدا لصياغتها و إقرارها.
 
وقالت اللجنة ، إن اللائحة تضم العديد من السلبيات الأمر الذى يتحتم معه تحديدا وجود توافق حقيقي بين جميع أطراف العمل ،، وذكرت اللجنة 8 ملاحظات جاءت على النحو التالى .
 
1-  إذا كانت الوزارة تتجه في الفترة الراهنة للإهتمام بالعنصر البشري فلابد من أن يصاحب ذلك خطة التطوير والتحديث وهو ما لم يتحقق للشركة.
 
2- تضمنت المسودة ربط الحوافز والإثابة في الأرباح التي تحققها الشركة وهذا يؤثر بالسلب على حقوق العمال وانتقاص من رواتبهم الشهرية .
 
3- تضمنت المسودة أيضا التزام كافة الشركات بالاشتراك في النظام الاجباري للتأمين الصحي دون النظر إلى طبيعة عمل الشركات.
 
4- تضمنت المسودة مخالفة العديد من مواد قانون العمل الموحد وقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .
 
5- لم تتضمن المسودة جدول الأجور و الوظائف مرفق بها .
 
6- تضمنت المسودة الانتقاص من حقوق المرأة العاملة عند الولادة ،وإجازة رعاية الطفل .
 
7- تضمنت المسودة زيادة ساعات العمل الأسبوعية من 42 ساعة في الأسبوع إلى 48 ساعة في الأسبوع ،مخالفة في ذلك قوانين العمل الدولية .
 
8-  تضمنت المسودة تحديد النسب الثابتة التى لا يجوز النزول عنها بخصوص تحديد مستويات الكفاءة ‏للعامل ،بحيث لا تتعدى نسبة 15% من إجمالي عدد العاملين عند التقييم العام لمرتبة ممتاز أو جيد جدا.
 

مسودة الموارد البشرية

قطاع الاعمال العام

شركة الحديد والصلب

القابضة المعدنية

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