نقابة صيادلة الإسكندرية تؤكد ضبط مالكى صفحة على فيس بوك تبيع أدوية مجهولة للمواطنين

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد أنسى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن قوات إدارة مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا، داهمت أحد المقرات التى استغلها أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، لبيع الأدوية المجهولة للمواطنين، فى منطقة رشدى ، حيث تم القبض على المدعو (ف. ج. أ) وآخرين حيث يقومون بإدارة هذا النشاط وقد تم التحفظ عليه والعرض على النيابة المعنية.



وأضاف أنسى: إنه على مدار عدة أشهر من المتابعة من نقابة صيادلة الاسكندرية بعد تلقيها الكثير من الشكاوى من الصيادلة ، بوجود إحدى الصفحات المجهولة على الانترنت تبيع الدواء للجمهور ، الأمر الذى يسبب خطورة على صحة المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر، وما يمثله من ضرب لكل القوانين ، فقد قامت نقابة صيادلة الاسكندرية على الفور منذ أكثر من 7 شهور بالتحرك المكثف والتنسيق الكامل مع بعض الأجهزة الرقابية ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك ومديرية الشئون الصحية والتفتيش الصيدلى بالاسكندرية ، حيث تبين أن هذا الكيان عبارة عن مجموعة يديرها المدعو (ف. ج .أ) غير المقيد بنقابة الصيادلة، وهذه المجموعة تتحرى أعلى درجات الحرص والحذر فى التعامل عبر صفحات الإنترنت والتعامل مع الجمهور وتوصيل الأدوية بدون أى تراخيص أو رقابة، ويتم إدارة هذه المجموعة فى عدد من المقرات فى دمنهور والإسكندرية.



وأوضح نقيب صيادلة الأسكندرية، فى بيان، أن نقابة صيادلة الاسكندرية قامت باستدعاء والتحقيق وجمع معلومات مكثفة من بعض الصيادلة داخل النقابة والذين تم استغلالهم من قبل هذه المجموعة، كما تم عمل عدد من عمليات الشراء المباشر مع هذه الصفحة من أجل إثبات هذه الخروقات ومتابعتها، لافتا إلى أنه قد بدأ رصد هذه الصفحة وغيرها بعد تقديم بلاغ عاجل وعدة لقاءات مع رئيس مباحث الانترنت منذ مارس 2020.



وتابع: كما تم تقديم بلاغ و لقاءات مع رئيس جهاز حماية المستهلك بقطاع غرب الدلتا منذ إبريل 2020 ، كما تم مخاطبة الدكتور وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية في ذات الشأن في إبريل 2020، وتم تقديم بلاغ عاجل آخر إلى رئيس نيابة سيدي جابر ضد المدعو (ف. ج. أ) منذ يوليو 2020 ومتابعته وتم التأكد من استغلاله بعض الأماكن في دمنهور و الإسكندرية لهذا الغرض.



ووجه خالص الشكر للواء حسام نبيل رئيس إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا والقوة القائمة على ما بذلوه من جهود لرصد وضبط هذه المجموعة ونشاطها ، وخالص الشكر للجنة الشكاوى ولجان المتابعة بالنقابة والمستشار القانونى بالنقابة وفريق عمل النقابة كاملاً لما تم من جهود، كما نشكر إدارة الصيدلة والتفتيش بمنطقة شرق الطبية على التعاون المعهود فى ذلك.







