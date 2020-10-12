نقابة البيطريين تعد مذكرة لرئيس الوزراء لسد العجز وتتواصل مع هيئة سلامة الغذاء

كتبت آية دعبس

أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، على دور مهنة الطب البيطري في الحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان، في الرقابة علي تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين بما يؤدي الي تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في بناء الإنسان المصري بشكل سليم من خلال صحة وسلامة الغذاء .

وأصدرت النقابة العامة، بيان بشأن ما أثير بخصوص تعيينات هيئة سلامة الغذاء، بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع طارئ لهيئة المكتب مساء اليوم، تضمن:

1- تؤكد النقابة العامة للأطباء البيطريين دعمها الكامل ومساندتها للدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

2- قامت النقابة العامة بعمل مذكرة تفصيلية لتوجيهها لرئيس الوزراء" مؤكدة ضرورة تحديد لقاء عاجل مع دولته لعرض بعض مشاكل المهنة وأهمها مشكلة التعيينات لسد العجز الشديد فى الجهات المختلفة .

3- تم التواصل مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء الذي أكد من خلال الاتصال على احترامه الكامل لمهنة الطب البيطري وان الهينة تحتوي علي عدة تخصصات ولكن لن يتم التداخل بين هذه التخصصات، وأكد أيضا أنه لن يتم المساس باختصاصات الأطباء البيطريين داخل هيئة سلامة الغذاء وأن تكليف "الصيادلة" ليس له أدني علاقة بطبيعة عمل أو اختصاص الأطباء البيطريين في الهيئة .

4 - تؤكد النقابة العامة علي حرصها الدائم علي حماية حقوق و مكتسبات المهنة والأطباء البيطريين.

5- تؤكد النقابة العامة للأطباء البيطريين علي تواصلها المستمر مع الجهات المعنية من رئاسة الوزراء و هينة سلامة الغذاء و وزارة الزراعة للتأكيد علي أحقية الأطباء البيطريين في القيام بمهامهم التي نظمها القانون لحماية غذاء وصحة المواطن المصري .

6- تؤكد النقابة العامة علي انتمائها كعضو داخل اتحاد نقابات المهن الطبية مؤكدة بالاخص علي علاقتها الطيبة مع " الصيادلة".

7- تؤكد النقابة العامة إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر عن كثب .