اليوم السابع
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نائب محافظ مطروح تجتمع بقيادات مبادرة "هى تستطيع" لتفعيل دور المرأة بالمجتمع

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:39 م
نائب محافظ مطروح تجتمع بقيادات مبادرة "هى تستطيع" لتفعيل دور المرأة بالمجتمع اجتماع نائب محافظ مطروح بالقيادات النسائية
مطروح - حسن مشالى

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عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اجتماعا موسعا مع عدد من القيادات والنماذج النسائية الفاعلة بمختلف القطاعات والجهات المختلفة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن تفعيل مبادرة (هى تستطيع) لدعم قدرات المرأة بالمحافظة، وتفعيل دورها فى المشاركة بجهود التنمية باعتبارها شريك أساسى فى جهود التنمية.

 

حضر الاجتماع الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمحافظة، وذلك لمناقشة كافة الرؤى والمقترحات لدعم دورالمرأة بالمحافظة والوقوف على كافة مشاكل وقضايا المرأة المطروحية التى تعوق تمكينها، والعمل على حلها، لتفعيل دورها فى كافة مجالات التنمية.

 

وأكدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح على الاهتمام الذى توليه الدولة والقيادة السياسية بدور المرآة، وتعزيز مكانتها فى المجتمع وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأشارت إلى الدعم الدائم والمستمر من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بكافة برامج المرأة بالمحافظة ودعمها اقتصاديا واجتماعيا، مع ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها طبقا لمعايير الكفاءة وليس النوع.

 

وعرضت الدكتورة سليمة عبد الرحيم خلال اللقاء، لعدد من المشكلات التى تواجه المرأة المطروحية كالزواج المبكر وسواقط القيد وتوثيق الزواج وغيرها، وأكدت نائب المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهات والتعاون فيما بينهم كلا فى مكانه، لتوعية المرأة بحقوقها وأهمية دورها فى المشاركة.

 

وأشادت نائب المحافظ خلال اللقاء بوعى المرأة المطروحية بمختلف فئاتها، ودورها الفعال الذى يتجسد فى وجود عدد من النماذج النسائية المشرفة التى لها بصمات واضحة بالمجتمع المطروحى .

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اجتماع نائب محافظ مطروح بالقيادات النسائية
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جانب من اجتماع نائب محافظ مطروح بالقيادات النسائية
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جانب من الاجتماع

 


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