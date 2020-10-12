موسم البرد وفيروس كورونا.. تعرف على تغييرات بيئية وجسدية هتصيبك بقلق الخريف

كتبت نهير عبد النبى

تغير الفصول من الأمور الطبيعية التى نمر بها وفى الوقت الحالى نعيش أجواء فصل الخريف والمعروف بموسم الحصاد، كما يتغير لون أوراق الأشجار فيه، وذلك بسبب توقف الأوراق عن إنتاج مادة الكلوروفيل الخضراء، حيث تمتاز هذه المادة بحساسيتها الشديدة للبرد، ليس من المستغرب أن الخريف هو الموسم المفضل للكثيرين، ولكن فإن عددًا كبيرًا من الأشخاص يعانون من قلق الخريف ، كما تقول كاري لاندين ، عالمة النفس في مركز UCHealth للطب التكاملي ومدربة إكلينيكية في جامعة كولورادو ، قسم برنامج الإقامة للطب النفسي.

وفى التقرير التالى يشرح اليوم السابع ما هو قلق الخريف وكيفية التعامل معه وفقا لما ذكره موقع readersdigest

ما هو قلق الخريف؟



قلق الخريف هو زيادة في القلق والخوف والمشاعر السلبية الأخرى المتعلقة بتغير الفصول. ، تمامًا مثل العديد من الأشياء الرائعة التي يجب تقديرها بشأن السقوط ، هناك أيضًا الكثير من الأحداث التي تحدث عادةً من سبتمبر إلى ديسمبر والتي يمكن أن تحفز القلق ، لا سيما لدى الأشخاص المعرضين بالفعل للقلق.

هذه الظاهرة هي نتيجة التغيرات الجسدية التي تؤثر على المواد الكيميائية في الدماغ والتغيرات البيئية التي تؤثر على الحياة اليومية ، كما تقول كيمبرلي أسنر سيلف ، المستشارة المهنية المرخصة ومديرة البرنامج والأستاذ المساعد في استشارات الصحة العقلية السريرية في كلية العلوم الصحية في كلية تورو في نيو يورك.

تغيرات فيزيائية



مع انتقال الأرض من الصيف إلى الخريف ، يقل ضوء النهار ، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات كيميائية في الدماغ لدى بعض الناس، هناك بعض الأدلة على أنه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أثناء الخريف ، حيث تميل الأرض بعيدًا عن الشمس ، تتأثر الحالة المزاجية لدينا. تؤدي قلة ضوء النهار إلى انخفاض مستويات السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين ، وهي الناقلات العصبية التي تتحكم في عواطفنا ، ومع انخفاض هذه الناقلات العصبية ، يستجيب الجسم عن طريق زيادة مستويات الكورتيزول ،" هرمون التوتر "الذي يتم إطلاقه في المواقف التي نشعر فيها بالتهديد. عندما يتم إفراز المزيد من الكورتيزول أكثر من اللازم ، يمكننا أن نشعر بالقلق ".

أن هذه التغيرات الكيميائية تؤدي إلى أعراض جسدية ، بما في ذلك اضطرابات في أنماط النوم ، وأعراض الاكتئاب ، وزيادة القلق، تُعرف هذه التغيرات الكيميائية والأعراض الجسدية معًا بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD). يصف هذا المصطلح التدهور الخطير في الحالة المزاجية الذي يمكن أن يحدث في أشهر الخريف والشتاء إن الكثير من الناس يتعرفون على اضطراب القلق الاجتماعي كسبب للاكتئاب ، لكنهم قد لا يدركون أنه يشمل أيضًا أعراض القلق .

التغيرات البيئية



إنها ليست مجرد ساعات طويلة من الظلام، إن التغييرات في بيئتك الاجتماعية أو المادية التي أحدثها الخريف يمكن أن تسبب "القلق الاستباقي"، عندما نعلم أن هناك احتمالية للتوتر في المستقبل ، فإننا نميل إلى توقع المشكلات ، والشعور بالقلق قبل حدوثها، ومن الشائع جدًا أن يشعر الناس بهذا الأمر خلال فصل الخريف لأنهم يتوقعون مجموعة متنوعة من الضغوطات التي تأتي مع برودة الطقس ونهاية العام التقويمي.

ومن الممكن أيضًا الشعور بالقلق الاستباقي فيما يتعلق بالأشياء الإيجابية ، مثل رؤية العائلة أو الإجازات القادمة.

ترويض قلق الخريف



يبدأ التعامل مع قلق الخريف من خلال تحديد المحفزات الشخصية الخاصة بك ووضع خطة لإدارتها قبل أن تبدأ في الشعور بالإرهاق أو الخروج عن نطاق السيطرة ، كما تقول مايرا مينديز ، وهي أخصائية نفسية مرخصة ومعالج الزواج والأسرة ومنسق برنامج خدمات الصحة العقلية في مستشفى بروفيدنس سانت جون في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا. لمساعدتك في معرفة سبب قلقك هذا الخريف ، طلبنا من خبرائنا مشاركة أكثر المحفزات شيوعًا التي يرونها وكيفية إدارتها.

بداية العام الدراسي الجديد



إن العام الدراسي الجديد يسبب الكثير من الإثارة ولكنه يجلب أيضًا الكثير من المسؤوليات الإضافية ، لا سيما للآباء. هذا صحيح بشكل خاص في وسط الوباء . تقول: "أصبح لدى الطلاب وأولياء أمور الطلاب الآن التزامات زمنية إضافية ، ونفقات وضغوط اجتماعية ، وكلها يمكن أن تسبب القلق للغاية".

كيف تتعامل: قرر الآن ما هو ضروري وما هو لطيف فقط ثم استخدم مواردك المحدودة بناءً على تلك الأولويات ، كما يقول منديز.

افتقاد حرية الصيف



بين الإجازات والعطلات المدرسية ، تكون أجواء الصيف أكثر استرخاءً. يقول لاندين إن ترك ذلك خلفك للعودة إلى جدول أكثر صرامة في الخريف يمكن أن يسبب القلق.

كيفية التعامل: حدد فترات راحة منتظمة وخطط للعطلات المستقبلية حتى يكون لديك أشياء تتطلع إليها ، حتى لو كنت فقط في أحلام اليقظة ، فإن إعادة تركيز عقلك على الإيجابيات سيساعد في تقليل قلقك.

موسم البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا



إن الدخول في موسم السعال والزكام أمر مرهق في معظم السنوات ، ولكن مع انتشار جائحة COVID-19 بكامل قوته ، يعاني الكثير من الناس من قدر كبير من القلق بشأن المرض هذا الخريف. إذا كان الأمر كذلك ، فأنت بالتأكيد لست وحدك في مخاوفك.

كيف تتعامل:

"الرعاية الذاتية مهمة للغاية، سواء بالنسبة لصحتك العقلية أو لتعزيز جهاز المناعة لديك "، ، يتضمن ذلك الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي ، ولكن لا تنس إضافة بعض الأشياء للمتعة فقط ، مثل أخذ حمام طويل أو الحصول مشروب دافئ.

المزيد من ساعات الظلام



لا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال بقعة الأرض في مدارها حول الشمس ، لكن التعرف على الظلام المطول كمصدر لقلقك المتزايد والاعتراف بأن له سببًا فيسيولوجيًا يمكن أن يساعدك عقليًا .

كيفية التعامل:

اجعل الحصول على ضوء الشمس على وجهك أولوية قصوى ، أول شيء في الصباح ، كل صباح ، كما تقول سيساعدك المشي في الهواء الطلق على التعرض للضوء والهواء النقي والتمارين الرياضية ، ولكن في الأيام التي لا يتوفر فيها ذلك ، يمكن أن يساعدك الجلوس لمدة 30 دقيقة أمام صندوق ضوئي. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فتحدث إلى طبيبك عن الأدوية المتاحة لعلاج الاضطراب العاطفي الموسمي.

اخبار سيئة



يمكن أن يكون هذا التدفق المستمر للعناوين المليئة بالموت على المواقع الإخبارية و Facebook و Twitter مثيرًا للقلق، بين الأوبئة والسياسة والكوارث الطبيعية ، هناك الكثير مما يحدث لمنح الجميع بعض الليالي بلا نوم ، ومع ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من قلق أكثر من المعتاد ويجدون أنفسهم منغمسين في دوامة من الأخبار السيئة وانعدام الثقة والخوف.

كيفية التعامل: "قم بإيقاف تشغيل الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. إن تقليل استهلاكك لوسائل الإعلام يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تقليل قلقك ، "كما تقول. من المؤكد أن هذا قد يعني أنك تفوت بعض الأحداث ولكن يجب أن تكون صحتك العقلية هي الأولوية الأولى لك ، كما تقول. ضع حدًا ثابتًا ، مثل التحقق من الأخبار مرة واحدة فقط يوميًا ، والتزم به. إليك المزيد من الطرق للتأقلم عندما يبدو العالم مكانًا فظيعًا .

العطل القادمة



"يمكن للعزلة، والمشاكل العائلية، ومتطلبات العمل، والقضايا الصحية، والمشكلات المالية أن تجتمع معًا لجعل الإجازات وقتًا مرهقًا للغاية من العام ، ومع ذلك فإن الرسالة هي أنه يجب علينا جميعًا أن نشبع بالفرح". الحقيقة هي أنها يمكن أن تكون مرحة ومثيرة للقلق في نفس الوقت.

كيفية التعامل:

خطط مسبقًا قدر الإمكان من خلال تحديد ميزانية وشراء الهدايا مبكرًا ، وجدولة أحداث العطلات ، وإعداد القوائم ، كما يقول منديز. وتقول: "بعد ذلك ، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو أن تتعلم أن تقول لا وأن ترسم حدودًا صارمة حول ما يمكنك وما لا يمكنك فعله خلال هذا الموسم". اكتشف المزيد من الطرق لتخفيف ضغوط العطلة .

توقف عن توقع المشاكل



من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل قلق الخريف هو التوقف عن توقع المشاكل. إذا كنت قلقًا من أن يكون الخريف مروعًا ، فستبحث عن أشياء سيئة.

يمكنك فقط إدارة اللحظة، وما يحدث الآن، ولا يمكنك القفز إلى المستقبل وإدارته، ويوصى الخبراء بممارسة اليقظة كطريقة للحفاظ على تركيزك على الحاضر. عندما تظل مركزًا على الحاضر، فإنك تحول انتباهك بعيدًا عن مخاوفك بشأن ما "يمكن" حدوثه لما يحدث بالفعل في الوقت الحالي ".