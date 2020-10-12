موجز اقتصاد اليوم الاثنين 12-10-2020

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع"، اليوم الاثنين 12-10- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها استعداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح كراسات الشروط لعدد 1657 وحدة صناعية جديدة غدا الثلاثاء لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية وهى كالتالي:

وزيرة الصناعة: تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول المستثمر على الوحدات الصناعية

تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح كراسات الشروط لعدد 1657 وحدة صناعية جديدة غدا الثلاثاء 13 أكتوبر لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة.

وزير المالية: 326 مليار جنيه مخصصات الدعم بموازنة العام الحالي

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتجاوز تحديات نقص الكهرباء والغاز الطبيعى والطرق، وأصبحت أكثر جاذبية للاستثمار، حيث يقترب حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء من 750 مليار جنيه التى تتضمن إنشاء 4 محطات كهرباء تُعد الأحدث فى العالم وتطوير شبكة النقل والتوزيع.

تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 633.681 مليار جنيه.

البنك التجارى الدولى يطلق أول برنامج لتطوير طلاب الجامعات الحكومية

أطلق البنك التجاري الدولى مصر برنامجًا تدريبيا جديدًا لطلبة الجامعات الحكومية المصرية تحت شعار "المعرفة المصرفية للكوادر الشابة"، التزاماً منه لكونه أكبر بنك قطاع خاص في مصر بمسؤوليته تجاه المجتمع.

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 835 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع فى مصر، بقيمة 3 جنيهات لتبلغ الآن 835 جنيها للجرام عقب هبوط أوقية الذهب عالمياً من 1930 إلي 1919 دولار.

رئيس المقاولون العرب يستقبل سفير تشاد بالقاهرة

استقبل المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب بمكتبه الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطرى سفير دولة تشاد فى مصر والذي قدم في بداية اللقاء التهنئة لفاروق بمناسبة تعيينه رئيساً للشركة.

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير البحرين سبل تعزيز الاستثمارات البحرينية فى مصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالسفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات البحرينية في مصر.

"مصر الجديدة للإسكان" تقرر الاستعانة بالبنوك لتمويل مشروعات الشركة

أكدت سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، أن الشركة لديها أهداف على المستوى المتوسط والقصير، بما يساهم فى تنمية حقيقية للشركة التى تمتلك نحو 5500 فدان، وهى أصول كبيرة تمتلكها الشركة التى تهدف أولا للتطوير وليس لبيع الأراضى.