موجز أخبار مصر.. 3964 مرشحًا فرديًا يخوضون انتخابات البرلمان بدلا من 4032

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، الصحة تكشف عن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل وإعلان القوائم النهائية لانتخابات مجلس النواب و اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى.

الصحة تكشف عن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـ93.4 %

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسب المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى 93.4 %، بعد تسجيل 97688 حالة تعافي بالجمهورية.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى اليوم.

بيانات رسمية تكشف تعرض الصناعات الدفاعية التركية لانتكاسة خطيرة

تشهد الصناعات الدفاعية التركية انتكاسه خطيره بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و طمع التنظيم الحاكم بأنقرة في وضع يده على ما حققته مؤسسات الإنتاج الدفاعي التركية من تراكم ربحي حققته إبان تولى الجيش التركي إدارتها بصورة مباشرة و حصرية .

وخلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2020 تراجعت صادرات تركيا الدفاعية بنسبة 26.1 % مقارنة بصادرات ذات الفترة من العام الماضي ،وبطبيعة الحال .. ألقت البيانات الصادرة عن اتحاد المصدرين الأتراك (Türkiye İhracatçılar Meclisi, or TİM) باللائمة على جائحة (كوفيد 19) وبأنها السبب في انهيار صناعات الدفاع التركية و صادراتها إلى أسواق العالم.

691 مشروع أخضر تتبناه الدولة بتكلفة 447.3 مليار جنيه .. إنفوجراف

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن مصر تستهدف في رؤيتها الاستراتيجية للبيئة أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًّا في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية، بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها والاستثمار الأفضل فيها.

وأوضح الاتفوجراف أن هناك 691 مشروع أخضر تتبناه الدولة فى الموازنة الجديدة للانتقال للاقتصاد الأخضر، بتكلفة 447.3 مليار جنيه.

مصطفى مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق.

الهيئة الوطنية تعلن خوض 3964 مرشحًا فرديًا بانتخابات البرلمان بدلا من 4032

كشفت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى والتي انفردت "اليوم السابع" بنشرها، عن تقليص عدد المرشحين التي سبق وتم الإعلان عنها في 5 أكتوبر من 4032 مرشحا إلى 3964 مرشحا حيث نقص عدد المرشحين بنحو 67 مرشحا.