منظمة خريجى الأزهر توقع بروتوكولا لاعتمادها كمركز تدريب واختبارات دولية

كتب لؤى على

وقعت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بروتوكول تعاون مع شركة Skills Plus المُمثل لشركة Certiport Pearson - في مصر، لاعتمادها كمركز تدريب واختبارات دولية واعتمادها من شركات Certiport ، microsoft ميكروسوفت وشركة أدوب adobe، وشهادة ESB & IC3 والتحول الرقمى، فضلاً عن عدد من الشهادات الدولية الأخرى والمُنفذه عن طريق شركة ( سيرتي بورت احدي شركات بيرسون العالمية Pearson- Certiport)، وكذا شركة Ciso سيسكو العالمية فى مصر عن طريق الوكيل فى مصر شركة (أسكيلز بلس – Skills Plus).

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، و مازن حنا المدير الإقليمي لشركة Certiport Pearson فى مصر.

وقال الدكتور محمد المحرصاوى، إن الإختبارات الخاصة بالشهادات الدولية ستكون من خلال المشروعات الخاصة بالأزهريين كسفراء الأزهر و منحة 5000 أزهري، وكذلك في مقرات المنظمة وأماكن تجمع الأزهريين.

وأكد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يأتى انطلاقاً من دور المنظمة في مجال الخدمة المُجتمعية والعمل على تطوير مهارات الأزهريين وقدراتهم بكافة مناحي الحياة اجتماعياً وثقافياً وعلمياً للقيام بأدوارهم القومية ومسئولياتهم المُجتمعية.

وأشار مازن حنا المدير الإقليمي لشركة Certiport Pearson - فى مصر، إلى أن هذا التعاون سيتيح للأزهريين والعاملين في قطاعات الأزهر، مختلف التدريبات والاختبارات الدولية بتخفيضات كبيرة تتناسب مع الجميع ، تقديراً وعرفاناً بدور الأزهر العالمى والعمل على المساهمة فى التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة المصرية فى إطار السياسة العالمية.