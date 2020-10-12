منظمة الصحة العالمية تعلن قرب التوصل للقاح كورونا

أ ش أ

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، إن التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا بات قريبا، وتوقع أن يكون اللقاح جاهزا أواخر العام الجاري أو مطلع العام القادم.



وشدد جيبريسوس خلال قمة إفريقيا عبر الإنترنت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، على أهمية استخدام أساليب الوقاية اللازمة، وعلى اتباع الإجراءات الصحية الموصي بها للتغلب على هذه الجائحة.



وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن تجاهل هذه الإجراءات، يساهم في بقاء فيروس كورونا لوقت طويل معنا.



وأفادت المنظمة بأنها تقوم بدراسة 9 لقاحات موجودة لديها، بانتظار لقاحات أخرى.