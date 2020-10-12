منطقة الأقصر الأزهرية تعلن موعد مسابقة القرآن لطلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، عن مواعيد إجراء مسابقة القرآن الكريم السنوية (مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر) لطلاب المعاهد الأزهرية (ابتدائي - إعدادي - ثانوى) وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف.

وأوضح الشيخ عبد الحليم عبد اللاهي مدير شئون القرآن الكريم، فى بيان صحفى، أن المسابقة تنقسم لمرحلتين هما كما يلى:-

أولاً:- يبدأ امتحان طلاب المكاتب المتقدمين للمسابقة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 / 10 / 2020 م وحتى الجمعة الموافق 13 / 11 / 2020 م أي لمدة أربعة عشر يومًا بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية.

ثانيًا: يبدأ امتحان طلاب المعاهد الأزهرية المتقدمين للمسابقة اعتبارًا من يوم السبت 16 / 11 / 2020 م وحتى يوم الجمعة الموافق 29 / 11 / 2020 م أي لمدة أربعة عشر يومًا بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وتنقسم المسابقة إلى ثلاث مستويات على وفق النظام الجديد:- (المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا ( 30 جزءًا ) - المستوى الثاني: حفظ 20 جزءًا - المستوى الثالث: حفظ 10 جزءًا).

وكانت قد شهدت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس المنطقة، انطلاق فعاليات التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة العربى على مستوى المنطقة، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث إن التصفية تشمل جميع الإدارات "الأقصر شرق والقرنة وأرمنت وإسنا شرق وإسنا غرب"، ومن المقرر أن يتم تصعيد الطلاب المتميزين للتصفية على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية.

وطالب الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، من المحكمين ضرورة اختيار العناصر المتميزة لتمثيل المنطقة فى التصفيات التى ستنظم على مستوى الجمهورية، وتمنى نجاحهم وتصعيدهم للتصفيات النهائية بمقرها الدائم في دبي، وأكد على أن هناك حوافز مالية وتشجيعية للمعاهد والطلاب المشاركين من جميع أنحاء العالم العربي.