موسكو (أ ش أ)

لقى شخصان مجهولان مصرعهما بعد إطلاقهما الرصاص على سيارة رسمية تابعة للشرطة فى جمهورية داغستان الروسية، وقال مصدر فى المكتب الصحفي بوزارة الداخلية الإقليمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، إن: "دورية شرطة حاولت إيقاف سيارة عابرة على طريق السيارات "قفقاس" قرب قرية /كلزيب/ بمنطقة /كيزيليورت/ للتحقق من هوية ركابها"، مضيفا أن" ركاب السيارة ردوا على ذلك بإطلاق الرصاص على عناصر الشرطة الذين ردوا بالمثل".