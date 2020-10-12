وأوضح المصدر أن رجال الأمن عثروا فى سيارة القتيلين، على بندقية هجومية ومسدس وذخيرة، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد من رجال الشرطة ويجري التحقيق حاليا، فى ظروف وملابسات الحادث.
 