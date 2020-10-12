معركة انتخابية قوية في مركز ملوى بالمنيا بين 36 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد

المنيا - حسن عبد الغفار

تشهد الدائرة الخامسة ومقرها مركز ملوي بمحافظة المنيا وهو ثاني أكبر مركز على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد سكانه أكثر من مليون و200 ألف نسمة، وتضم 87 قرية بخلاف العزب والنجوع، وتصل الكتلة التصويتية بمركز ملوي إلى 433 ألف صوت انتخابي، بينما تصل الكتلة الانتخابية ببندر ملوي إلى 124 ألف صوت انتخابي.

ويتنافس 36 مرشحا من بينهم 3 مرشحين من حزب مستقبل وطن، وهم عمرو حسن عيسى غلاب أمين حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة، ورياض عبد الستار حسن إبراهيم، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد وهم من النواب الحاليين.

بينما يخوض باقي المرشحين الانتخابات أمام مرشحين عن حزبي حماة وطن أو الشعب الجمهوري، والباقين مستقلين وهم هيلاسيلاسي غني ميخائيل عياد مرشح حزب الشعب الجمهوري، وحازم محمد عبد الهادي محمود، ومحمد حامد محمود علي الكاشف، ومصطفى فتحي راتب محمد، محمد خلف عبد الرحمن أحمد، محمد مصطفى محمود محمد كمال، أحمد ماهر عبد الله سليم، أسامة عبد الشكور حمزة، مصطفى محمد شحاتة، سيد محمد حسين، محمد محمد مرتضى رشدي، محمد عبد الحميد مصطفي محمود، خالد محمد أمام علي، هاني ناصف عبد النظير عبد العاطي، هاني حسني راشد، صابر محمد طلعت، محمد عبد الله عبد السلام، محمد سيد زكي عبد القادر، حسام علي محمود، علي أحمد فرغلي محمد، ياسر حسن عبد القادر، صلاح إسماعيل علي مطر، رأفت نبيل وهيب يني، كرم زكي فرج الله، عمر طه محمد عبد الرحمن، زاهر ناجح زاهر قليني، خالد سعد أحمد سلطان، محمد عبد اللطيف محمد عبد الجليل، محمد محمد صادق عمر رشدان، شريف نادي موسي دياب، سامح محمد صديق مصطفي، محمد عامر محمد مهني وأحمد نشأت فوزي.

وتعد قرية تندة والتي تقدم منها ثلاثة مرشحين هم محمد صابر عبد الحكيم النائب الحالي ومرشح حزب مستقبل وطن ومعه عمر طه أحمد عمر الكاشف وشهرته عمر الكاشف ومحمد أحمد الكاشف وشهرته حمادة الكاشف هي أكبر القرى في الكتلة التصويتية حيث تضم ما يقرب من 29 ألف صوت انتخابي.

بينما يوجد تكتل بقرى شرق النيل متمثلة في قري البياضية ودير أبو حنس والبرشا ودير البرشا وهي قري ذات أغلبية قبطية بجانب تكتل قري تونا الجبل وإبشادات ودروه.

يذكر أن محافظة المنيا تم تقسيمها إلى 6 دوائر انتخابية يتنافسون على 14 مقعد انتخابى وتعد دائرة ملوى واحدة من أكثر الدوائر سخونه وتنافسية بين المرشحين .

تجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التى تضمها كل مرحلة.

وفى هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التى تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التى تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها فى الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين تجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى:

تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.