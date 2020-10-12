مطران طنطا يستقبل وفدا من المنظمة الدولية لخريجى الأزهر الشريف

الغربية - فريق المحافظات

أقيم صباح اليوم الاثنين، بمطرانية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس لقاء تحت عنوان "في حب مصر" ضم رجال الدين الإسلامي ممثلا في المنظمة الدولية لخريجي الأزهر ورجال الدين المسيحي من إيبارشيتي طنطا والمحلة الكبرى.

جاء حضور الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والدكتور محمد عويس مدير منطقة الوعظ بالغربية ولفيف من رجال الدين المسيحي والإسلامي. وتحدث في اللقاء نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها والدكتور وسيف رجب قزامل رئيس المنظمة الدولية لخريجي الازهر الشريف والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، وتم فتح المجال لندوات مفتوحة.

وتناول اللقاء دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك، كما تم مناقشة مسئولية دور العبادة في تنمية روح الانتماء.