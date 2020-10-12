مطار الغردقة الدولى يستعد لاستقبال 4 رحلات أسبوعية قادمة من التشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، بداية من السبت المقبل، 4 رحلات أسبوعية قادمة من العاصمة التشيكية براغ، أيام السبت والأحد والأربعاء والخميس، وذلك فى إطار وصول رحلات سياحية دولية من شتى الدول المختلفة.



من جانبه، قال مصدر بمطار الغردقة الدولى، إن بعد وصول الطيران الأوكرانى والصربى والسويسرى والبيلا روسى، لمطار الغردقة الدولى، بدأت تصل جنسيات جديدة من بينها البولندى والفرنسى، ومن المقرر أن تصل الأسبوع المقبل 4 رحلات تشيكية لمطار الغردقة.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رحلات الطيران التشيكية ستصل بداية من يوم السبت المقبل إلى القاهرة بواقع 4 رحلات أسبوعية أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد، وكذلك من العاصمة التشيكية براغ إلى الغردقة، يوم السبت المقبل أيضا 4 رحلات فى أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد، وكذلك 5 رحلات لمرسى علم أسبوعية.



كان استقبل مطار الغردقة الدولي، فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى أولى رحلات الطيران الفرنسية، قادمة من العاصمة باريس، تقل على متنها 136 راكبا، حيث تعد أولى الرحلات الفرنسية التى وصلت للمطار بعد توقف دام لأكثر من 7 اشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وتعاملت سلطات مطار الغردقة الدولى، بصورة احترافية فى تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعقيم الركاب وحقائبهم فور الوصول، وقياس درجة الحرارة من خلال المرور على الكاميرات الحرارية بصالة الوصول، فضلا عن التأكيد على ارتداء الكمامات خلال إنهاء إجراءات الوصول، وتقديم الورود للسائحين.