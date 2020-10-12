مصطفى مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق.

وأكد وزير الإسكان استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي للإعلان عن حجز أول 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس، لافتاً إلى أنه صدرت موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على الطرح، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، على أن يتم الإعلان للحجز بعدها مباشرة.

وأوضح الوزير، أن المدن التي سيتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بها (100 ألف وحدة)، تضم مدن: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحاً أن الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 متراً على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.

كما أوضحت مي عبد الحميد، أنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، فإنه سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم، بمساحات 100 و110 و120 متراً، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتلبية متطلبات هذه الشريحة في الحصول على مسكن لائق في التجمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت إلى أن المدن التي سيتم الطرح بها للوحدات المشار إليها، تتضمن مدن: رشيد الجديدة، ناصر بغرب أسيوط، ٦ أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه عقب طرح الـ 125 ألف وحدة من صندوق الإسكان الاجتماعي، سيتم طرح 125 ألف وحدة أخرى ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، الذي كلف رئيس الجمهورية بتنفيذه.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الاقبال الكبير الذي تشهده المدن الجديدة بمحافظات الصعيد، مثل أسوان الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، فيما يتعلق بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الأخير، بما يحقق الهدف من التوسع في إقامة هذه التجمعات العمرانية الحضارية الجديدة، التي ترتقي بجودة الحياة، وتضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث كلف رئيس الوزراء بالعمل على استيعاب احتياجات أبناء مصر في الصعيد وتوفير الوحدات لكل المتقدمين.