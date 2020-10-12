مصرع عامل وإصابة 3 آخرين فى انهيار بئر صرف صحى فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقي عامل مصرعه، وأصيب 3 آخرين أثر انهيار بئر صرف صحي منذ قليل، بقرية أولاد على التابعة لمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغا من إدارة النجدة بانهيار بئر للصرف الصحى بقرية أولاد على دائرة المركز ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية انهيار بئر لصرف الصحي أثناء قيام العمال بتنظيفها، أسفر عن مصرع عامل متأثرا بإصابته ولفظ أنفاسة الأخيرة داخل المستشفى، وإصابة 3 أشخاص آخرين بحالات اختناق، جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى العسيرات المركزى، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.