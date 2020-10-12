مصرع طفل وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب أتوبيس بمنطقة التجمع

كتب عبد الرحمن سيد _ عبد الله محمود

لقى طفل مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر حادث انقلاب أتوبيس مدارس بمنطقة التجمع، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمنطقة التجمع، وانتقل رجال المرور الى المكان.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

واقترح قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث ومن بينها عقوبة السرعات الجنونية التى تتطابق مع حادث دهس طالب لسيدة وإصابة أخرى – بالقاهرة الجديدة وعاقب القانون المخالفين فيها طبقا للمواد التالية

السرعات الجنونية على الطرق:

ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة السرعات الجنونية أعلى الطريق، يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

استعمال أجهزة تكشف مكان الرادارات على الطرق:

توقع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يتم الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.