مصرع طفل غرقا فى ترعة بقرية قمبش جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى طفل مصرعه غرقًا ، أثناء محاولته الاستحمام بترعة أمام منزل أسرته بقرية "قمبش الحمراء" التابعة لمركز ببا، جنوب بنى سويف، وتم نقله جثة هامدة لمشرحة المستشفى المركزي، وتلقت مديرية أمن بنى سويف ، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ، إخطار يفيد بورود بلاغ من مستشفى ببا المركزي ، بوصول الطفل «فارس ر.ع» 10 سنوات ، مقيم بقرية قمبش الحمراء ، مركز ببا ، جثة هامدة ، وادعاء غرقه أثناء محاولته الاستحمام بترعة أمام منزل أسرته بالقرية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن الطفل حاول نزول الترعة للاستحمام، وبعد نزوله أكتشف عدم قدرته على السباحة ، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.