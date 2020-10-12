اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفل غرقا فى ترعة بقرية قمبش جنوب بنى سويف

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:39 م
مصرع طفل غرقا فى ترعة بقرية قمبش جنوب بنى سويف جثه - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل مصرعه غرقًا ، أثناء محاولته الاستحمام بترعة أمام منزل أسرته بقرية "قمبش الحمراء" التابعة لمركز ببا، جنوب بنى سويف، وتم نقله جثة هامدة لمشرحة المستشفى المركزي، وتلقت مديرية أمن بنى سويف ، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ، إخطار يفيد بورود بلاغ من مستشفى ببا المركزي ، بوصول الطفل «فارس ر.ع» 10 سنوات ، مقيم بقرية قمبش الحمراء ، مركز ببا ، جثة هامدة ، وادعاء غرقه أثناء محاولته الاستحمام بترعة أمام منزل أسرته بالقرية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن الطفل حاول نزول الترعة للاستحمام، وبعد نزوله أكتشف عدم قدرته على السباحة ، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

حوادث بنى سويف

غرق طفل

قرية قمبش الحمراء

مركز ببا

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مدير امن بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العثور على جثة طفل حديث الولادة بجوار أحد المصارف بالمنيا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:17 م

ضبط المتهمين بالتخلص من جثة شاب لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:03 ص

الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثة شاب قتل على يد شقيقه فى العياط

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:00 ص

النيابة تأمر بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بمصر الجديدة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:22 م

تشريح جثة شاب قتل على يد شقيقه وإرسال سكين الجريمة للمعمل الجنائى

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة