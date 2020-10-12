مصرع طفل صدمته سيارة فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره بالشارع فى قريته التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، وتم نقله لمستشفى ملوى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى العام بوصول طفل جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره بالشارع بقريته.

وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوى والتى أشرف عليها المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى لجنوب المنيا أن الطفل يدعى رمضان ق ع 6 سنوات ومقيم بمركز ملوى وأثناء سير الطفل بالشارع صدمته سيارة وتسببت فى وفاته.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16093 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة ملوى والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق حيث كلفت مباحث المركز لعمل التحريات اللازمة عن الواقعة.