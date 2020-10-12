مصرع طالب إثر سقوطه من على دراجته البخارية بالبلينا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى طالب فى السادسة عشرة من العمر مصرعه، إثر وقوع حادث دراجة بخارية بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتى تولت التحقيق.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من نائبة لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طالب عقب سقوطه بدراجته البخارية على الأرض وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز بوصول المدعو "حسام ع م ا غ" 16 سنة طالب ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى " جثة هامدة " ادعاء حادث دراجة بخارية.

بالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو "على م ا" 55 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيادة نجله المذكور دراجته البخارية بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده وسقط أرضاً مما أدى لوفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.