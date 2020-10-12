اليوم السابع
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مصرع شخص فى انقلاب سيارة بمدينة العاشر بالشرقية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:08 ص
مصرع شخص فى انقلاب سيارة بمدينة العاشر بالشرقية إنقلاب سيارة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شخص مصرعه ، فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة - الإسماعيلية " بنطاق محافظة الشرقية ، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان ، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.

 تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث طريق " القاهرة - الاسماعيلية" .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات إنقلاب سيارة ملاكى نتيجة اصطدامها بجسم صلب، وأسفر ذلك عن مصرع قائد السيارة، وتم نقله إلى المستشفى،وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.

 


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