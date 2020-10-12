اليوم السابع
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مصرع شاب فى مشاجرة مع أبناء عمومته لخلافات حول قطعة أرض بالأقصر

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:06 ص
مصرع شاب فى مشاجرة مع أبناء عمومته لخلافات حول قطعة أرض بالأقصر مشاجرة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقى شاب مصرعه بمنطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر، وذلك فى خلافات بينه وأبناء عمومته على قطعة أرض بالمنطقة، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الأقصر العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من رجال مباحث قسم بندر الأقصر يفيد بمصرع شاب فى مشاجرة مع أبناء عمومته لخلافات بينهم على قطعة أرض بمنطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر، وتم على الفور نقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى الأقصر العام لعرضها على رجال الطب الشرعى، وجارى إعداد تحريات المباحث اللازمة حول الواقعة لسرعة القبض على الجانى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقى شخص مصرعه، أمس الأحد، نتيجة انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة الكلابية بطريق مصر أسوان الزراعى فى مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا وإخراج السيارة من الترعة لتسيير حركة المرور على الطريق بصورة طبيعية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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