اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر: البيت الأبيض يطلب من الكونجرس الموافقة على 3 صفقات أسلحة لتايوان

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:07 م
مصادر: البيت الأبيض يطلب من الكونجرس الموافقة على 3 صفقات أسلحة لتايوان البيت الابيض
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن البيت الأبيض يمضي قدما في ثلاث صفقات أسلحة متطورة لتايوان، وأرسل في الآونة الأخيرة إخطارا بشأن المبيعات إلى الكونجرس للحصول على موافقته.
 
ومن المرجح أن تثير الخطوة التي تأتي قبل الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني غضب الصين، التي تعتبر تايوان مقاطعة منشقة وتتعهد بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.
 
وفي سبتمبر، أفادت رويترز أن ما يصل إلى سبعة أنظمة أسلحة رئيسية تشق طريقها في عملية التصدير الأمريكية مع تكثيف إدارة ترامب الضغوط على الصين.
 
وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن وزارة الخارجية الأمريكية التي تشرف على مبيعات السلاح للخارج، وافقت على ثلاث من الصفقات المزمعة.
 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل ولا تعلق عليها قبل إخطار الكونجرس رسميا بها".
 
وللجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الحق في إعادة النظر في مبيعات الأسلحة ومنعها في إطار عملية مراجعة غير رسمية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.

تايوان

صفقات أسلحة

الكونجرس

البيت الابيض

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف فتحت شيرى بلير أبواب البيت الأبيض أمام قطر فى عهد أوباما؟.. زوجة رئيس وزراء بريطانيا السابق رتبت لقاء "موزة وكلينتون".. الرشاوى وطدت "العلاقات المشبوهة".. والتسريبات تكشف دعم خطة الإخوان لتخريب الشرق الأوسط

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:40 ص

الجمهوريون يخشون هزيمة ترامب.. جارديان: تيد كروز يحذر من حمام دم فى الانتخابات.. وزعيم الأغلبية بالشيوخ يتجنب الاقتراب من البيت الأبيض بسبب تعامل ترامب مع أزمة كورونا.. واستياء بين المرشحين فى سباق الكونجرس

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:00 ص

كبير الأطباء بالبيت الأبيض ينفى دعمه لأى مرشح رئاسى بالانتخابات الأمريكية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:11 ص

البيت الأبيض يحاول إنقاذ خطته الجديدة لإنعاش الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة