"مسقط" تتراجع وحيدة بين بورصات الخليج بجلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.37% رابحاً 31.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8544.94 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.50% رابحاً 11.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2234.83 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.89% رابحاً 40.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4532.82 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 680.743 مليار درهم.

وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.40% رابحاً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1478.51 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء "الرئيسي، فيما تراجعت بورصة مسقط وحيدة.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحاً 31.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8544.94 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسراً 86.36 نقطة ليغلق عند مستوى 14708.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 479.3 مليون سهم بقيمة 13.3 مليار ريال. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحاً 31.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8544.94 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسراً 86.36 نقطة ليغلق عند مستوى 14708.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 479.3 مليون سهم بقيمة 13.3 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 1.95%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.57%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.91%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.57%.

وقفز 93 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 10%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 8.73%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 7.01%، فيما تراجع 97 سهماً على رأسها سهم "المعذر ريت" بنسبة 6.35%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 5.45%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ مليار ريال سعودي.

بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.50% رابحاً 11.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2234.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.8 مليون سهم محققة ما قيمته 148.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2985 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%. ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.50% رابحاً 11.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2234.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.8 مليون سهم محققة ما قيمته 148.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2985 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.05%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.79%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.29%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.2 مليون ورقة بقيمة 57 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.74%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.40% رابحاً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1478.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 976.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 32.37% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.59%، كما ارتفع سهمي مجموعة جي اف اتش المالية، شركة عقارات السيف بنسبة 0.65%، 1.18%، على التوالي. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.40% رابحاً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1478.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 976.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 32.37% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.59%، كما ارتفع سهمي مجموعة جي اف اتش المالية، شركة عقارات السيف بنسبة 0.65%، 1.18%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 11.92% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.10% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.98%.

بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.89% رابحاً 40.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4532.82 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 680.743 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 381.9 مليون سهم، بقيمة 94.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2208 صفقة. ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.89% رابحاً 40.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4532.82 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 680.743 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 381.9 مليون سهم، بقيمة 94.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2208 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.38%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 0.06%، 0.05%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وارتفع 16 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة منازل بنسبة 4.64%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 3.75%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.22%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 1.3%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 0.29%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 100.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.31%.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحاً 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5778.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 5.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6439.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 5.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.14 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحاً 2.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4527.70 نقطة. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحاً 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5778.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 5.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6439.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 5.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.14 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحاً 2.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4527.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 446 مليون سهم بقيمة 71.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.2 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.36%، أعقبه قطاعي البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.11%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%.

وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.51%، يليه سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.25%، فيما تصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.63% يليه سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 5.33%، ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 5%.



بورصة مسقط تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.18% خاسراً 6.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3584.220 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 899.5 ألف ريال عبر تنفيذ 356 صفقة لعدد 33 سهماً.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.82%، ثم سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 1.54%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.10%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 4.35%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 2.86%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم "النهضة للخدمات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 170.2 ألف ريال عماني.