اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:59 م
خالد صلاح
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مستشفى الإبراهيمية في الشرقية توزع حلوى مولد النبى على المرضى.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:37 م
مستشفى الإبراهيمية في الشرقية توزع حلوى مولد النبى على المرضى.. صور توزيع الحلوى
الشرقية - فريق المحافظات

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قدم الفريق الطبى بوحدة الغسيل الكلوى في مستشفى الإبراهيمية المركزي، بإشراف الدكتور السيد عبد السلام مدير المستشفى، الحلوى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، على المرضى بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، فى جو من البهجة والسعادة، ملأت قسم الكلى الصناعى بالمستشفى.

من جانبه أشاد الدكتور هشام مسعود، بهذه اللفتات الطيبة، والتى تؤكد على العلاقة الطيبة والمحبة والأخوة بين الفريق الطبى والمرضي، وتساهم فى التخفيف من معاناة المرضى وآلامهم من خلال الدعم النفسى والمعنوى للمرضى، مقدما الشكر للفريق الطبى بمستشفى الإبراهيمية المركزي، وذلك للمرة الثانية فى أقل من أسبوعين، منذ الاحتفال بعيد ميلاد أصغر مريض غسيل كلى بوحدة الغسيل الكلوى في المستشفى أوائل الشهر الحالى.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافط الشرقية، قد قام بزيارة مفاجأة للمستشفى قبل يومين، وأعرب عن سعادته لانتظام العمل داخل المستشفى من تواجد أطقم التمريض والأطباء وكذلك فريق النوبتجيات واستمرار تقديم  الخدمات الطبية والعلاجيه للمواطنين.

وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والعمل والأقسام الداخليه ووحدة حضانات الأطفال وحديثى الولادة والصيدلية، حيث اطمأن المحافظ على توافر ومدى كفايه الأدوية والمستلزمات الطبيه بداخلها.

تأكد المحافظ أيضا من الالتزام بكافه الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء تقديم الخدمات الطبية والتعامل مع المرضى.

واستمع المحافظ من مدير مستشفى الإبراهيميه المركزى لشرح مفصل عن طبيعة عمل المستشفى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة على مدار اليوم، وكذلك مدى الإستعداد لاستقبال حالات الإشتباه بكورونا وتخصيص غرف عزل منفصله لذلك الغرض.

قدم المحافظ الشكر لمدير المستشفى وجميع العاملين من أطباء وممرضين وعمال لانتظامهم بالعمل فى المستشفى مقدمين نموذجاً يحتذى به فى الإنضباط والإلتزام والإخلاص.

 

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