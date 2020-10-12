وأضاف أن منظمة التجارة العالمية لم تتخذ قرارات مهمة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الحروب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة تلحق ضررا كبيرا بالمنظمة.

وأوضح أن أمريكا دافعت عن التجارة الحرة لعدة عقود، وهي الآن تقيدها وتخنقها، لقد عززت الصين قوتها، واليوم تشعر بكين بالثقة وتحتاج إلى أسواق جديدة لذلك تعمل على كسر الحواجز الحمائية والجمركية، لقد تغيرت مراكز النمو الاقتصادى فى العالم.



وتأسست منظمة التجارة العالمية في العام 1995 ويقع مقرها في جنيف بسويسرا، وتضم 164 دولة إضافة إلى 20 دولة مراقبة، مهمتها الأساسية ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول.