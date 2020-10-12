مركز بحوث الصحراء يعلن رفع كفاءة خريجى التخصصات الزراعية تماشيا مع سوق العمل

كتب عز النوبى

نفذت شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بمركز بحوث الصحراء في وزارة الزراعة، البرنامج التدريبي المكثف حول "أساسيات التناسل وإنتاج الأجنة معملياً"، حيث تم تدريب 250 من طلاب وطالبات كليات الزراعة والصيدلة والعلوم والطب البيطرى، من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وحلوان.

وذلك استمراراً للدور الذى يقوم به مركز بحوث الصحراء فى مواكبة الحديث من التقنيات وتطبيقات البحث العلمى فى مختلف المجالات، وفى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف الجهود لإعداد الكوادر المؤهلة علميا في مجالات الإنتاج الحيواني.

وفي سياق متصل عقدت الشعبة برنامجا تدريبيا حول "الجديد في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الإنتاج الحيواني"، والذى اشتمل على العديد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية أيضا.

وأكد الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء لـ "اليوم السابع"، أن البرامج التدريبية التى يقوم بها المركز تأتى ضمن خطته في خدمة المجتمع والتعاون مع كافة المؤسسات العلمية والبحثية بمصر، مؤكداً على دعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لهذه الجهود وتأكيده على أهميتها فى رفع كفاءة خريجي الجامعات المصرية في التخصصات الزراعية بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل وضرورة تأهيل الشباب فى مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور رأفت خضر رئيس شعبة الانتاج الحيواني والدواجن بمركز بحوث الصحراء، أن البرامج التدريبية تعتمد فى اعدادها على تزويد المتدربين بالحديث من التقنيات وتعريفهم بجهود مركز بحوث الصحراء فى هذه المجالات ايضا وعرض بعض ما توصل اليه البحث العلمي محليا ودوليا ً فى مجالات اهتمام البرنامج التدريبي.

كما أوضح الدكتور أحمد لطفي هاشم رئيس قسم فسيولوجيا الحيوان والدواجن ، حرص مركز بحوث الصحراء على اتاحة الفرصة للتدريب العلمي وليس اقتصار التدريب على الدراسة النظرية فقط.